Ozon внедрил собственный банковский продукт для оплаты покупок пользователями

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon внедрил собственный платежный инструмент для пользователей на базе своего банка - "Ozon счет", говорится в сообщении компании в среду.

"Ozon первым среди российских маркетплейсов предложил уникальный платежный инструмент на базе собственного банка - "Ozon счет", - говорится в сообщении компании.

"Ozon счет" - это первый платежный инструмент Ozon, полностью разработанный на базе банковских технологий после интеграции "Ozon банка" в FinTech-инфраструктуру маркетплейса. С его помощью покупатели могут "в один клик" оплачивать заказы на площадке Ozon, отмечается в сообщении.

О компаниях

"Ozon банк" - первый e-commerce банк в России, предлагающий финансовые сервисы для 21,3 млн активных покупателей и более чем 60 тыс. продавцов торговой площадки Ozon. В мае Ozon сообщил о том, что компания завершила сделку по приобретению "Оней банка" у Совкомбанка, сумма сделки составила около 615 млн рублей. Сделка была одобрена ЦБ РФ 29 апреля 2021 года. Ozon рассчитывал, что покупка банка позволит компании получить банковскую лицензию, расширить спектр и повысить качество финансовых услуг.

На начало ноября 2020 года активы "Оней банка" по РСБУ составили 1,7 млрд рублей.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в более чем 20 категориях.