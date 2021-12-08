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Чубайс: никто не планирует снижать энергопотребление в рамках энергоперехода

Как заявил спецпредставитель президента РФ, профессионалы прекрасно понимают, что объем энергопотребления - это основной показатель уровня жизни

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Снижения энергопотребления не планируется в рамках различных сценариев энергоперехода. Об этом заявил в среду на X ежегодной конференции "Ведомостей" "Будущее возобновляемой энергетики в России" в подиумном интервью руководителю редакции "Наука" ТАСС Андрею Резниченко специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Совершенно ясно, что при всех совершенно радикальных сценариях энергоперехода <…> снижать уровень энергопотребления никто не планирует", - сказал Чубайс, с иронией заметив, что исключением может быть Грета Тунберг.

Профессионалы прекрасно понимают, отметил он, что объем энергопотребления - это основной показатель уровня жизни, причем не просто уровня благосостояния, а характеристика основы существования современной цивилизации.

Современный энергопереход означает структурное изменение энергетической системы в мире в целях снижение выбросов углерода. Он влечет за собой глобальный изменения в других сферах экономики и поведении конечных пользователей.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий БорисовичТунберг, Грета
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