Подмосковье получит около 2,8 млрд рублей на оказание бесплатной медпомощи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московская область получит около 2,8 млрд рублей из федерального бюджета на оказание бесплатной медицинской помощи, об этом в среду сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Российские регионы дополнительно получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. <...> Московская область получит 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что дополнительное финансирование позволит повысить запас прочности системы здравоохранения, а также поспособствует продолжению борьбы с распространением COVID-19.

"Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему остается непростой. Силы здравоохранения сосредоточены на борьбе с вирусом, однако нельзя забывать и о других заболеваниях. Поэтому помощь от федерального центра своевременна и необходима, лечением должны быть обеспечены все, кто в нем нуждается", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.