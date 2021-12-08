Дума разрешила в I чтении использовать образы лошадей и наездников в рекламе азартных игр

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, расширяющий перечень случаев, в которых допускаются размещение и распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в тотализаторах. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить, что ограничение на использование образов лошадей, наездников и жокеев на лошадях не распространяется на рекламу основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в тотализаторах.

Внесение изменений в законодательство обусловлено необходимостью развития ипподромов и создания системы национального конного тотализатора, а также развития отечественного коневодства с помощью привлечения дополнительных денежных средств, отчисляемых организаторами азартных игр в тотализаторах, указывают в кабмине.

"Практически все ипподромы, которым не оказывается спонсорская помощь или поддержка региональных властей, испытывают острый дефицит собственных средств для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности. Международный опыт показывает, что отрасль призового коневодства представляет экономически эффективный механизм, основным источником финансирования которого является тотализатор. При этом реклама тотализатора широко используется как в средствах массовой информации, так и непосредственно в местах проведения конных бегов и скачек, в том числе на форме наездников и жокеев. Ограничений на использование образов людей и животных в рекламе тотализаторов нет", - указывается в сопроводительных материалах к документу.

Задачи по развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в РФ, созданию условий для функционирования системы национального конного тотализатора, а также обеспечению ее интеграции в систему международного конного тотализатора определены указом президента РФ от 8 августа 2011 г. "Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.