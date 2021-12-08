Объем производства АПК Ленобласти ожидается на уровне 290 млрд рублей по итогам года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Производство валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2021 году по предварительным итогам составит более 290 млрд рублей, превысив показатель прошлого года на 17,4 млрд рублей. Ожидается, что объем экспорта продукции АПК составит около $380 млн, рассказал в среду на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

"В этом году мы понимаем, что у нас ожидаемая цифра объема производства продукции и переработки в общей сложности чуть выше 290 млрд рублей, объем производства увеличится буквально на 1%, и мы перейдем планку под 100 млрд рублей, объем переработки составит порядка 193 млрд рублей. В этом году экспорт Ленинградской области по сравнению с планами, которые стояли, вырос на 20% и в общей сложности составит $380 млн", - сказал он.

Экспорт продукции превысит плановое значение целевого показателя регионального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2021 год на 33%. Основными продуктами, которые регион экспортирует в другие страны, являются чай и кофе. В этом году фасовка чая достигла показателя 65,6 тыс. тонн, кофе - 58,5 тыс. тонн.

Малащенко отметил, что уходящий год был сложным для аграриев области из-за аномальной жары летом и ситуации с пандемией коронавируса, но большей части установленных показателей удалось достичь. Так, было собрано около 138 тыс. тонн зерна - 102% госзадания. Аграрии собрали 8,5 тыс. тонн грибов, превысив показатель прошлого года на 60,4%. Успехов удалось достичь и в отрасли рыбного хозяйства: объем выращивания рыбы вырос почти на 5% и достиг 12,8 тыс. тонн. Одной из важнейших для региона сфер АПК является производство яиц, по которому область является лидером среди регионов РФ. В этом году будет произведено 3,4 млрд штук яиц, в прошлом году этот показатель составил 3,2 млрд.

По словам председателя комитета, важную роль в достижении высоких показателей играет субсидирование АПК. В 2021 году из областного бюджета было предусмотрено более 4,5 млрд рублей на господдержку АПК, из федерального - 0,6 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуется более ста инвестпроектов на общую сумму более 40 млрд рублей.

Регион в прошлом году достиг рекордов по нескольким экономическим показателям. Так, Ленинградская область экспортировала продукцию АПК в 2020 году на общую сумму почти $400 млн. В прошлом году Ленинградская область увеличила производство молока до 655,4 тыс. тонн. Валовый объем производства продукции АПК составил в 2020 году 273 млрд рублей, на 36 млрд превысив показатель 2019 года.