Калининградская область и Башкирия могут присоединиться углеродному эксперименту

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития может включить Калиниградскую область и Башкирию в число участников эксперимента по достижению углеродной нейтральности в субъектах РФ в путем внесения поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства. Кабмин поддержал разработанный Минэкономразвития законопроект, законодательно регламентирующий условия проведения эксперимента по достижению углеродной нейтральности в субъектах РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

"О желании участвовать в эксперименте уже заявили четыре региона. Калининградская и Иркутская области, Хабаровский край, Республика Башкортостан. Чтобы упростить для них "вход" - планируем подготовить рекомендации для обоснования своих планов и расчетов. Пока такую "домашнюю работу" выполнили только Калининградская область и Башкортостан. Рассматриваем возможность их включения в эксперимент поправками ко второму чтению законопроекта", - приводятся в пресс-релизе слова Решетникова.

Министр отметил, что в регионах, выражающих желание присоединиться к эксперименту, федеральное правительство может устанавливать отличные от принятых на Сахалине критерии для определения компаний, участвующих в проекте, исходя из наиболее эффективной для региона модели выхода на углеродную нейтральность. Чтобы просчитать такую модель, регион должен будет провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, оценить последствия эксперимента для регионального бюджета и бизнеса, прописать ожидаемую траекторию снижения выбросов парниковых газов и подходы к распределению квот между организациями.

"Законопроект вводит на территории отдельных регионов обязательную верификацию отчетности, квоты на выбросы и сборы за их невыполнение. По сути - начинаем формировать "жесткое" регулирование. Одновременно делаем еще один шаг к развитию общефедерального регулирования. Так как в счет выполнения квоты можно будет засчитывать углеродные единицы", - добавил Решетников.

По информации МЭР РФ, законопроектом предусмотрена возможность присоединения к эксперименту любого желающего субъекта. При этом критерии компаний, которые смогут участвовать в эксперименте будет отдельно уточнено правительством после принятия законопроекта, говорится в пресс-релизе.

В январе правительство РФ утвердило дорожную карту по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами. Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность.