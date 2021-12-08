"Газпром": отбор газа из ПХГ Европы в декабре на 19% выше среднего в истории наблюдений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) с 1 по 6 декабря 2021 года на 19% превышает среднее значение для этого периода за историю наблюдений, говорится в сообщении "Газпрома".

"С 1 по 6 декабря отбор газа из европейских хранилищ на 19% превышает среднее значение для этого периода за многолетнюю историю наблюдений", - сказано в сообщении.

Также, по данным Gas Infrastructure Europe, на 6 декабря 2021 года из подземных хранилищ Европы отобрано уже более четверти (25,6%) от объема газа, закачанного в этом году, отмечает "Газпром".

По состоянию на 6 декабря, европейские ПХГ заполнены газом на 65,45% или 70,65 млрд куб. м.