Суд Киева отменил требование к "Укрнафте" заплатить налоги на $160 млн

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск компании "Укрнафта", 42% акций которой принадлежит акционерам группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, к Государственной налоговой службе (ГНС) и отменил выплату налога по уведомлению от 7 мая на прибыль в 4,28 млрд гривен (около $160 млн). Об этом в среду сообщило профильное издание Finbalance.

В материале издания отмечается, что ГНС доначислила налог по результатам проверки данных, задекларированных в отчетности компании за 2020 год. Однако в "Укрнафте" назвали доводы ГНС безосновательными. Суд посчитал, что налоговые обязательства были начислены без соблюдения надлежащей процедуры.

В конце ноября Апелляционный суд Киева разрешил Коломойскому не платить антимонопольный штраф в 4,7 млрд гривен ($175 млн) за завышение цен на бензин. В марте 2021 года антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" антиконкурентными и оштрафовал их, включая "Укрнафту", на 4,7 млрд гривен.

Коломойский контролирует на Украине 1 540 АЗС, работающих под 11 брендами. Все эти АЗС устанавливают одинаковые цены на бензин и дизтопливо, в отдельных регионах Украины доля АЗС Коломойского превышает 40%.

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1 809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС. "Нафтогазу Украины" принадлежит 50% и одна акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Коломойским и другими бывшими акционерами Приватбанка, - около 42% акций.