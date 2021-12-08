РЭО заявил, что запрет одноразового пластика в России с 2023 года будет постепенным

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Запрет одноразовой пластиковой посуды и цветного одноразового пластика, который правительство РФ намерено ввести с начала 2023 года, будет постепенным. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В России, как и во всем мире, вводить запрет будут постепенно. Что касается законодательства, для запрета необходимо ввести регулирование вторичных материальных ресурсов. В рамках расширенной ответственности производителя предусмотрены ставки экосбора, по которым расчет производится по принципу - чем сложнее переработать, тем выше ставка. С точки зрения цифровизации требуется переход на современные способы контролировать отходообразование и утилизацию, для чего создается специальная информационная система", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Мнение экспертов

При введении запрета необходимо обозначить адекватные сроки, отметила заместитель председателя комитета ООО "Деловая Россия" Наталья Беляева, чьи слова приводит РЭО.

"Было построено множество производств, ориентированных на одноразовую и нецикличную продукцию, все это дало рабочие места, налоги и выстроило большие цепочки поставок. Поэтому важно дать понятные сроки, за которые бизнес успеет перестроиться, переориентировать производства на перерабатываемые виды продукции. Кроме того, потребуется предоставить альтернативу одноразовым предметам и снабдить инфраструктуру недостающими элементами, чтобы происходил сбор и утилизация отходов", - обратила внимание Беляева.

Экоактивист из проекта "Раздельный сбор" Анна Гаркуша предостерегла, что при запрете одноразовых пластиковых предметов вместо них могут начать производить одноразовый разлагаемый пластик или ламинированную, картонную посуду, что также плохо, ведь их сложно собирать и утилизировать. В этой связи Гаркуша отметила важность отслеживания продукции, приходящей на место запрещенной, и поощрение использования многоразовой альтернативы.

Переработчик пластмасс также выступил за введение запрета на цветной пластик, объяснив это тем, что красители в ПЭТ вредят качеству производимых гранул, из которых делают новые бутылки. Так, завод по переработке пластмасс "Пларус" выступает за унификацию цветов ПЭТ-бутылок, сокращение представленной сегодня на рынке палитры, уточнили в РЭО.