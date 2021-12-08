В топ-50 лучших баров мира вошли российские El Copitas и Insider Bar

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Два бара из Санкт-Петербурга и Москвы попали в рейтинг "50 лучших баров мира" (World's 50 Best Bars), опубликованный британским деловым изданием William Reed Business Media.

Бар El Copitas в Санкт-Петербурге занял восьмую строчку в списке. Составители рейтинга отмечают "микромир мексиканского гостеприимства", в который можно окунуться в этом заведении, расположенном "в спрятанном подвале Санкт-Петербурга". В прошлом году он занимал 27-ю строчку рейтинга.

Московский Insider Bar, открывшийся лишь в начале этого года, расположился на 13-й строчке списка. В его описании на сайте рейтинга указывается, что это место "родилось как амбициозная идея создать фантазийный бар будущего", и в результате ему удалось "сделать шаг вперед в совершенно любом направлении".

Возглавляет список второй год подряд лондонский Connaught Bar в районе Мейфэйр. В британской столице также находится бар, оказавшийся на второй строчке списка. Это Tayer + Elementary в лондонском Сити. Замыкает тройку лидеров бар Paradiso в Барселоне.