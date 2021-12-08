Доля московских производителей в общероссийском экспорте сладостей составляет около 15%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экспорт кондитерских изделий из Москвы в 65 стран вырос с начала года более чем на 37%, доля столичных производителей в общероссийском экспорте составляет порядка 15%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня кондитерские изделия - одна из наиболее перспективных экспортных ниш агропромышленного комплекса столицы. На московских производителей приходится порядка 15% общероссийского экспорта кондитерских изделий. В январе-сентябре 2021 года столичные кондитеры поставили свою продукцию в 65 стран на сумму $165,8 млн, что на 37,6% больше, чем в аналогичный период 2020 года", - приводятся слова главы департамента Александра Прохорова.

Он отметил, что почти половину этого объема занимают поставки шоколада и сахаристых изделий - это порядка $81 млн, рост по сравнению с прошлым годом составил 47,1%.

Руководитель ведомства напомнил, что в городе работают 14 производителей шоколада и сахаристых кондитерских изделий, из них шесть средних и крупных. Столица оказывает промышленникам различные меры поддержки. Так, три крупнейших завода имеют статус промышленного комплекса, который дает возможность получить налоговые льготы.

Ранее по данным в отчетах ITC Trademap и UN Comtrade, на которые ссылается Ассоциация кондитерских предприятий "Асконд" стало известно, что Россия по итогам сентября 2021 года заняла десятое место в мире по объему выручки от экспорта шоколада, опередив Швейцарию.