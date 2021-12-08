В Калининградской области к 2025 году планируют довести газификацию региона до 100%

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены до 2025 года довести уровень газификации региона до 100%. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в среду во время открытой прямой линии с жителями области.

"Задача - постараться довести газификацию региона до 100% в ближайшее время. До 2025 года, чтобы этот вопрос ушел вообще с активной повестки дня", - сказал губернатор, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава области отметил, что "помимо региональных средств [на эти цели], есть поручение президента РФ по догазификации области", "Газпром" и "Роснефтегаз" вместе с калининградскими властями уже приняли и утвердили программу газификации региона до 2025 года включительно, по которой газ получат более 200 населенных пунктов.

Вместе с тем, Алиханов сказал, что в некоторых муниципалитетах области есть сложные места, куда невозможно проложить газопровод. В частности, так называемая заканальная зона в Славском районе.

"Мы не сможем туда довести трубопровод, но дать возможность людям пользоваться газом должны", - подчеркнул губернатор, отметив, что муниципальные власти и министерство строительства и ЖКХ области работают над проектом обеспечения жителей сжиженным газом, "это дешевле, чем отапливаться углем и дровами".

По словам Алиханова, на сегодня газификация области превышает 80%, тогда как в 2016 году он был менее 63%.