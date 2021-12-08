Три новых резидента АЗРФ инвестируют в экономику Архангельской области 337 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Три новых резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) вложат в экономику Архангельской области 337 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития. Число резидентов АЗРФ в регионе достигло 90.

"Заключены еще три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. При реализации новых проектов в экономику Архангельской области предполагается привлечь почти 337 млн рублей инвестиций и создать 24 новых рабочих места. Всего в Архангельской области зарегистрировано 90 резидентов Арктической зоны РФ", - сказали в пресс-службе.

ООО "Автологистик" планирует построить в Онежском районе сыроварню с объемом производства сыра в 30 кг в день. ООО "Архангельский БПК" намерено построить в микрорайоне Зеленец города Архангельска банный комплекс, который сможет обслуживать до 12 тыс. человек в год.

Инвестиционный проект АО "Архречпорт" планирует организовать в микрорайоне Варавино-Фактория в Архангельске складской причал для перевалки и хранения грузов. Предварительная мощность предприятия - перевалка и хранение 60 тыс. т фрахтовых единиц груза в год.

Общий объем инвестиций, который 90 резидентов АЗРФ планируют привлечь в экономику области, составляет свыше 36,8 млрд рублей, будет создано более 2,2 тыс. новых рабочих мест.

Льготы для резидентов

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.