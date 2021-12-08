В Вологодской области вдвое вырос объем налоговых поступлений в бюджет от лесной отрасли

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений от лесопромышленного комплекса Вологодской области увеличился в этом году вдвое, до почти 6 млрд рублей за 10 месяцев, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на международном лесном форуме "Российский лес" в Вологде.

"Свидетельством эффективного развития лесопромышленного комплекса Вологодской области является то, что с каждым годом увеличивается его вклад в бюджет области. Только по итогам 10 месяцев этого года поступления в бюджет региона составили почти 6 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году. Это рекорд", - сказал Кувшинников на пленарном заседании форума.

Сейчас лесопромышленный комплекс является драйвером экономического развития региона с огромным потенциалом, хотя еще 10 лет назад доминировали металлургия и химия. Лесопромышленный комплекс занимает третье место по объему валовой региональной промышленности, третье место - по количеству занятых среди промышленных предприятий. По объемам лесозаготовки регион занимает третье место в России, а количество лесных ресурсов области составляет почти 12 млн га, это огромный потенциал для дальнейшего развития лесопромышленного комплекса, отметил руководитель региона.

Основная задача отрасли - стимулирование глубокой переработки лесоматериалов внутри страны. "У нас еще несколько лет назад было чуть более 50% [глубокой переработки древесины в регионе], сейчас - более 75%, большое количество инвестиционных проектов. В этом году на инвестиционном совете при губернаторе было рассмотрено 13 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 105 млрд, которые создадут 3 тыс. рабочих мест. И 11 проектов из 13 - это проекты глубокой переработки древесины. Это говорит о том, что лесной комплекс - это драйвер и перспективы его развития колоссальные", - сказал Кувшинников.

Он добавил, что одновременно с этим важно заниматься лесовосстановлением, чтобы к 2024 году вместе с арендаторами лесного фонда восстанавливать 100% лесов после лесозаготовки. Третья важная задача - климатические проекты, достижение углеродной нейтральности.

Вологодская область занимает третье место в стране по объемам заготовки после Иркутской области и Красноярского края. Более 80% территории Вологодской области составляют леса, запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров, расчетная лесосека - свыше 30 млн кубометров древесины в год, она используется на 55%, то есть ежегодно заготавливается по 16-17 млн кубометров. Более 75% заготовленной древесины перерабатывается на территории области.

О форуме

XXVI Международный лесной форум и выставка "Российский леc" проходят в Вологодской области с 8 по 10 декабря. Это один из крупнейших форумов, во время которого представители лесного бизнеса, науки, федеральных и региональных органов власти совместно решают актуальные вопросы развития лесной отрасли. В этом году в форуме приняли участие представители Финляндии и Белоруссии, 17 регионов России и 60 крупнейших лесопромышленных компаний.