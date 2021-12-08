Nordwind с 20 декабря откроет прямые рейсы из Калининграда в Дюссельдорф

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind открыла продажи на прямые рейсы из Калининграда в Дюссельдорф (Германия). Полеты начнут выполняться с 20 декабря раз в неделю, сообщила в среду пресс-служба калининградского аэропорта "Храброво".

"С 20 декабря 2021 года авиакомпания Nordwind начинает выполнять прямые регулярные рейсы Калининград - Дюссельдорф - Калининград. Перелеты по маршруту запланированы раз в неделю по понедельникам на комфортабельном самолете Е190 в компоновке 110 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.

Вылет из Калининграда в 13:00 по местному времени, прилет в Дюссельдорф - в 14:00. Вылет из аэропорта Дюссельдорфа в 15:00, прибытие в аэропорт "Храброво" - в 17:45. Время в пути составит около двух часов. Для всех аэропортов время вылета указано местное, уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний. Пассажиропоток аэропорта за 10 месяцев 2021 года составил более 3,4 млн пассажиров.

С ноября 2021 года для калининградского аэропорта введен режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" сроком на пять лет. Иностранные авиакомпании получили возможность выполнять из него полеты в любые государства.

Авиакомпания Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов. Авиакомпания удостоена премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучший перевозчик России по курортным направлениям 2021".