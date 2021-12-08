ТАСС, 8 декабря. "Газпром" построил три газопровода в Пензенской области в 2021 году, что позволило повысить надежность газоснабжения жителей города Кузнецка и создать условия для подключения к газу 1 тыс. новых домовладений в Городищенском районе. Об этом говорится в сообщении газового холдинга по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге.

"В 2021 году "Газпром" построил газопровод-связку между двумя газораспределительными станциями (ГРС) в городе Кузнецке и два межпоселковых газопровода - к селу Средняя Елюзань Городищенского района и площадкам птицеводческого комплекса в Мокшанском районе. В результате повышена надежность газоснабжения действующих потребителей в Кузнецке. Созданы условия для подключения к сетевому газу 1 тыс. новых домовладений в Городищенском районе и увеличения производственных мощностей сельхозпредприятия", - отмечается в сообщении.

В настоящее время идет сбор заявок на догазификацию домовладений в населенных пунктах, которые были газифицированы ранее. Получено около 3 тыс. обращений от граждан, более 300 из них выполнены.

В ходе встречи Миллер и Мельниченко обсудили использование высокотехнологичной продукции пензенских предприятий в интересах "Газпрома". К настоящему времени семь компаний региона прошли сертификацию для допуска продукции к использованию в "Газпроме".

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Пензенская область и "Газпром" утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции холдинга по ней составляют более 1 млрд рублей.