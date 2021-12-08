BMW договорилась с INOVA Semiconductors и GlobalFoundries о поставках чипов для машин

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Автогигант BMW подписал соглашение с немецкой компанией INOVA Semiconductors и американской GlobalFoundries на поставку нескольких миллионов полупроводниковых чипов в год. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте BMW.

"Наше соглашение с ними является примером того, как поставщики и автопроизводители могут вместе наладить устойчивую и прозрачную систему поставок полупроводниковых чипов. Она необходима для восстановления баланса спроса и предложения в автомобильной индустрии", - сказал член правления BMW, ответственный за закупки и сеть поставщиков Андреас Вендт.

Генеральный директор INOVA Semiconductors Роберт Краус в свою очередь отметил, что его компания сможет поддерживать стабильность поставок во время пандемии. "Мы сможем обеспечить поставки для наших клиентов и гарантировать высокую надежность планирования на протяжении длительных циклов производства чипов, ведь из-за пандемии COVID-19 образовался их колоссальный дефицит на рынке"- сказал Краус.

Микрочипы будут использоваться в интеллектуальной светодиодной технологии ISELED, которые первыми получат электромобили BMW iX. Затем этот тип микросхем будет внедрен в другие модели автоконцерна.

В зависимости от вариантов комплектации каждый автомобиль содержит несколько тысяч полупроводниковых чипов, которые необходимы для всех электронных устройств. Они выполняют различные функции, выполняя арифметические и управляющие задачи, храня данные или даже решая несколько задач одновременно. В будущем доля электронных компонентов в автомобилях, вероятно, еще больше возрастет.

Нехватка полупроводниковых чипов, используемых в том числе в датчиках тормозов, усилителях руля и развлекательных системах, заставила автопроизводителей по всему миру сократить или даже приостановить производство вследствие возникшей пандемии COVID-19. Это, в свою очередь, привело к росту цен на автомобили.