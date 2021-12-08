Путин назначил представителей России в Деловом совете БРИКС на 2022-2024 годы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о назначении представителей Российской Федерации в Деловом совете объединения БРИКС на 2022-2024 годы. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Представителями в совете от РФ станут глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин (руководитель российской части Делового совета), глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. По сравнению с 2019-2021 годами состав не изменился.

Деловой совет БРИКС был создан в 2013 году, его деятельность направлена на создание площадки для обсуждения вопросов укрепления и продвижения экономических, торговых, деловых и инвестиционных связей между деловыми кругами стран-участниц, а также на обеспечение диалога между предпринимательским сообществом и представителями правительственных структур.