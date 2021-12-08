Дума приняла в I чтении законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов водных биоресурсов.

Согласно законопроекту, разрешение на вылов рыбы и других водных биоресурсов может выдаваться в форме электронного документа, который подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Росрыболовства. Оформить такой документ можно будет также через "Госуслуги".

Законопроект также предусматривает комплексное совершенствование порядка ведения промыслового журнала - документа, отражающего деятельность по осуществлению рыболовства. Документ обязывает вести промысловый журнал лиц, которые осуществляют промышленное и прибрежное рыболовство, а также рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях. Промысловый журнал также предлагается сделать обязательным при организации на рыболовных участках любительского рыболовства и рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Промысловый журнал предлагается вести в электронном виде. Согласно документу, Росрыболовство установит требования к содержанию и формам промыслового журнала, порядок его ведения, а также порядок передачи данных промыслового журнала, ведение которого осуществляется в электронной форме, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Документ предусматривает переходные положения, в соответствии с которыми ведение промыслового журнала будет допустимо на бумажном носителе до 1 сентября 2023 года.