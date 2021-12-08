В Карелии разработают новые региональные льготы для предприятий, пострадавших в пандемию

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии начали формировать новые меры поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии, и в частности от нерабочей недели, которая была объявлена в России в начале ноября. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

"Доходы, в том числе налоговые, от малого бизнеса, возросли по этому году, на данный момент на 600 млн рублей. Когда мы аналитику Минэкономразвития представляли в адрес главы Карелии, это тоже стало одним из факторов принятия такого решения. Малый бизнес уплатил больше налогов, и правильно было бы часть этих налоговых поступлений вернуть на поддержку малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

В 2022 году из регионального бюджета будет увеличена субсидия муниципалитетам на поддержку субъектов МСБ со 195 млн до 250 млн рублей. Как уточнил Ермолаев, это позволит увеличить охват оказываемой помощи: идет обсуждение дополнительных видов деятельности и направлений бизнеса, который сможет получить компенсацию. Кроме того, решено ускорить процесс получения мер поддержки и провести отбор не во втором, а в первом полугодии 2022 года. "Эти средства будут уже в самом начале года доведены до муниципалитетов", - пояснил руководитель Минэкономразвития Карелии.

Облегчат работу и для сельхозпроизводителей продуктов питания в республике. В следующем году представители этого направления экономики смогут получить место для торговли своими товарами не только без торгов, как это происходит сейчас, но также и бесплатно.

Поддержка кафе и ресторанов

По словам Ермолаева, наибольший ущерб пандемия и нерабочая неделя в Карелии нанесли сфере общепита - некоторые места питания потеряли до 30% прибыли. "Мы увидели отдельное снижение по общественному питанию, даже несмотря на то, что в эти дни к нам приехали туристы из других регионов, загрузили наши туристические объекты. Но не все объекты общепита смогли воспользоваться этой ситуацией, потому что некоторые находятся не на турпотоке", - сказал глава министерства.

Он напомнил, что ранее на федеральном уровне было принято решение, согласно которому предприятия общественного питания, которые при этом торгуют подакцизными товарами, могли претендовать на государственные субсидии. Власти Карелии обратились в правительство России с предложением продлить это правило и на 2022 год, так как большинство кафе и ресторанов входят в эту категорию, при этом сфера общепита более остальных несет убытки из-за антиковидных ограничений в регионе.

"Глава республики обращался с Минэкономразвития РФ, и сейчас, в конце ноября, были внесены соответствующие изменения, и такое право у предприятий общественного питания, у иных предпринимателей, которые реализуют подакцизные товары, будет. То есть мы будем субсидировать в следующем году такие предприятия", - добавил Ермолаев.