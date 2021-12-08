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Москва и Абу-Даби усилят взаимодействие в торговле, медицине, культуре и урбанистике

Соглашение заключено на три года с возможностью продления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве на три года в сфере экономики и торговли, здравоохранения, образования, культуры и урбанистики. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

"Программа сотрудничества была подписана правительством Москвы и Абу-Даби на полях недели Дни Москвы в ОАЭ. Программу сотрудничества скрепили подписями министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин и <...> член исполнительного совета Эмирата Абу-Даби, глава департамента городского планирования и муниципалитетов Фалах Мухаммед Аль-Ахбаби", - сообщили в пресс-службе

Согласно документу, столицы двух стран усилят взаимодействие в сфере экономики и торговли, здравоохранения, образования, культуры и урбанистики. Соглашение заключено на три года с возможностью продления.

"Сегодня Москва является одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, благодаря чему наш город накопил огромный опыт в различных сферах городской экономики. В то же время Москва готова поделиться опытом с зарубежными партнерами и открыта для реализации новых проектов, которые будут проработаны с ОАЭ. Считаю, что подписание программы сотрудничества между двумя столицами определит новый этап отношений между нашими городами, а также внесет вклад в существующие партнерские связи", - сказал Черемин, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметил Фалах Мухаммед Аль-Ахбаби, сотрудничество Абу-Даби с правительством Москвы представляет собой "важный результат международного партнерства, основанного на общем понимании концепции инвестирования в инновации, а также развития человеческих возможностей необходимых в процессе устойчивого роста". "Я не сомневаюсь, что сотрудничество с таким ведущим городом, как Москва, по выделенным направлениям внесет положительный вклад в реализацию этого видения", - подчеркнул он.

Дни Москвы проходят в ОАЭ с период со 2 по 8 декабря. Программа мероприятий направлена на развитие внешнеэкономического, инвестиционного и культурного сотрудничества Москвы с партнерами из ОАЭ, а также активную работу в рамках "Экспо-2020". Ранее гости и жители ОАЭ смогли посетить специализированные мастер-классы, приобщиться к российской оперной и музыкальной классике, а также современному искусству молодых российских художников.

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