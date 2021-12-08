Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в Крым

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. Как сообщается в среду на сайте кабмина, план мероприятий рассчитан до 2025 года.

"Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. <...> План мероприятий направлен на выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период с 2021 по 2025 год", - говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, которые приводятся на сайте кабмина, инвестиции в размере не менее 1 трлн рублей удастся привлечь в регион только при условии создания привлекательных условий для бизнеса. Уточняется, что в рамках дорожной карты правительство намерено провести нормативное регулирование для комплексного развития территорий в республике, совершенствования механизмов свободной экономической зоны.

Также дорожная карта предусматривает поддержку туристической отрасли, в том числе увеличение номерного фонда гостиниц и санаториев за счет реновации на территории полуострова.

"Для дальнейшего развития жилищного строительства в Республике Крым и Севастополе планом намечен переход на цифровизацию отрасли, что значительно ускорит строительный цикл. Также дорожная карта предполагает разработку отдельного механизма финансирования жилищного строительства на полуострове и создание банка земельных участков для их эффективного вовлечения в оборот", - уточняется на сайте кабмина.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в августе сообщил, что российские власти намерены привлечь для развития Крыма и Севастополя порядка 1 трлн рублей частных инвестиций, создавая условия для бизнеса на полуострове. Бюджет Крыма после воссоединения с Россией увеличился в 10 раз в сравнении с украинским периодом, отмечал глава республики Сергей Аксенов.