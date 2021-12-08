Итоговую ярмарку вакансий в Петербурге посвятят проблемам сферы гостеприимства и ритейлу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Итоговая городская ярмарка вакансий "Труд и занятость", которая пройдет 9 и 10 декабря в Петербурге, будет посвящена проблемам сферы гостеприимства и ритейлу. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по труду и занятости населения.

"Итоговую городскую ярмарку вакансий в Петербурге посвятят проблемам сферы гостеприимства и ритейлу. Торговля, отельеры и рестораторы до сих пор не справились с последствиями коронакризиса. Трудовые мигранты, составлявшие значительную часть их персонала, в Петербург возвращаются с неохотой. Представители стран СНГ переориентировалась на Турцию и Эмираты, жители российских регионов нашли работу ближе к дому. В такой ситуации предприятия этих отраслей могут рассчитывать только на горожан. А значит, будут вынуждены еще активнее привлекать к себе студентов и представителей поколения 50 плюс, в том числе, на временную или частичную занятость", - говорится в сообщении.

В рамках деловой программы мероприятия пройдут дискуссии "Практика работы с персоналом в торговле и сфере услуг. Спасение", "Кадры в отеле: на грани катастрофы", "Торговля: кадровый разрыв" и другие. В дискуссиях примут участие представители комитета по труду и занятости населения Петербурга, руководители ключевых предприятий сферы торговли и индустрии гостеприимства, представленных в городе.

Также председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, сотрудники Службы занятости расскажут предпринимателям о возможностях бесплатного обучения или дополнительного профессионального образования персонала, которые действуют в городе в рамках программы "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". А представители Регионального центра компетенций расскажут, как взрастить кроссфункционального специалиста или целую их команду при помощи федерального проекта "Производительность труда".