Трутнев: порядок финансирования реновации городов ДФО будет зависеть от их мастер-планов

ТАСС, 8 декабря. Очередь финансирования реновации городов Дальнего Востока будет зависеть от качества и конкурентоспособности мастер-планов регионов, для их оценки будет создана специальная комиссия, губернаторы должны взять эту работу под личный контроль. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"На следующем ВЭФе мы обязаны представить главе государства, участникам форума разработанные мастер-планы. Прошу губернаторов развернуть эту работу и взять ее под личный контроль. Процесс будет конкурентным, мы планируем создать авторитетную комиссию, которая отберет лучшие мастер-планы. От того, как губернаторы развернут эту работу, и от того, насколько она будет качественно выполнена, будет зависеть, получат ли регионы финансирование на реновацию городов в ближайшее время или все уйдет за горизонт 2024 года", - цитирует слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда по итогам оперативного совещания с главами дальневосточных регионов.

Просьбу о рассмотрении возможности масштабной реновации городов Дальнего Востока Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину на минувшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск.

"Это 22 города. Также мы предлагаем включить в программу центры экономического роста - Большой Камень, Корсаков и Советскую Гавань. Итого получается список из 25 городов, по которым под руководством губернаторов соответствующих субъектов до августа 2022 года необходимо разработать мастер-планы", - привела пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

При министерстве начнет работу градостроительный совет, в который войдут российские и международные архитекторы, урбанисты, главные архитекторы дальневосточных городов и ответственные лица субъектов ДФО. В январе 2022 года данный совет утвердит стандартизированный подход к анализу текущей ситуации в городах, разработку технического задания на мастер-планы. До марта 2022 года градостроительный совет отберет до 10 мастер-планов, находящихся в наибольшей степени проработки. Главная цель мастер-планов - повышение индекса качества городской среды, утвержденного Минстроем России.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, при разработке мастер-плана необходимо обратить внимание на реконструкцию и модернизацию набережных, музеев, создание качественных городских пространств, пешеходных и велосипедных маршрутов, зеленого "каркаса" городов, очистку привокзальных площадей, возведение качественных жилищных кварталов, сохранение исторических и туристических точек притяжения.