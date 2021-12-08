Атомное судно "Севморпуть" с 2022 года будет выполнять около трех рейсов в год

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" с 2022 года будет выполнять не менее трех рейсов в год по Северному морскому пути. Об этом сообщил в среду гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"С июня 2022 года атомный лихтеровоз "Севморпуть" должен совершать не менее трех рейсов в год", - сказал Рахманов, выступая в ходе расширенного заседания в Государственном историческом музее.

"Севморпуть" - крупнейший в мире по водоизмещению (61 тыс. тонн) ледокольно-транспортный контейнеровоз с атомной силовой установкой типа КЛТ-40. Единственное действующее грузовое судно с атомной силовой установкой. Построено на судостроительном заводе "Залив" (Керчь) в 1988 году. С 2020 года проходил ремонт на Канонерском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, который был завершен в августе 2021 года.