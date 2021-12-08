В районе КЧР реконструкция оросительной системы позволит увеличить урожайность

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Реконструкция оросительной системы протяженностью около 60 км будет произведена в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, что позволит увеличить урожайность сельхозкультур в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

"Реконструкция системы предусматривает ее демонтаж и строительство новой закрытой трубчатой сети общей протяженностью 59,639 км с последующей заменой поливной техники для орошения земель площадью 3 тыс. га. В результате урожайность возделываемых на участке сельскохозяйственных культур должна возрасти более чем в четыре раза", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию оросительной сети КСП "Эркен-Юртский", расположенной в Ногайском районе республики. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Предыдущее положительное заключение по объекту Главгосэкспертиза России выдала в декабре 2020 года. В рамках настоящей корректировки из проекта была исключена сеть наблюдательных скважин. Кроме того, изменен материал трубопроводов водоснабжения - с ориентированного поливинилхлорида на полиэтилен, исправлены диаметры трубопроводов, описание работ по их сварке, монтажу и укладке.

Обновленной проектной документацией запланирована установка воздушных клапанов впуска-выпуска в верхних и переломных точках подающего и магистрального трубопроводов, а также предохранительных сбросных клапанов только в нижних точках.

Проект реализуется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.