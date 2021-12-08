"Газпром нефть" запустила подводный газопровод "Газ Ямала" с Новопортовского месторождения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила подводный арктический газопровод мощностью 20 млрд куб. м в год, который соединил производственные объекты полуострова Ямал, в том числе Новопортовского месторождения с газотранспортной магистралью Ямбург - Тула. Инвестиции компании в проект превышают 150 млрд рублей, сообщила "Газпром нефть".

"В проект "Газ Ямала" компания инвестировала 150 млрд рублей Создание новой инфраструктуры позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы Нового порта - нефть, конденсат и газ. Кроме того, проект открывает возможности для разработки целого кластера месторождений на юге и в центре полуострова Ямал, преимущественно с газовыми запасами", - отметил глава компании Александр Дюков.

"Природный газ пойдет в европейскую часть страны для снабжения крупных городов. Кроме того, проект даст дополнительные налоги для региона, сформирует условия для применения самых современных технологий компании", - отметил вице-премьер России Александр Новак.

Запуск газопровода открывает возможности для формирования масштабного нефтегазового кластера на юге полуострова Ямал, сообщила компания. Газопровод является частью масштабного инвестиционного проекта "Газ Ямала", направленного на использование всех видов и категорий запасов Новопортовского месторождения и комплексное развитие ресурсной базы южной части арктического полуострова. Также в рамках проекта строится газоперерабатывающий завод, который обеспечит переработку конденсата, природного и попутного газа.

"Проект "Газ Ямала" открывает возможности для разработки новых месторождений на юге полуострова Ямал и объединяет их в новый перспективный кластер с потенциалом ежегодной добычи до 10 млн тонн нефти и 20 млрд куб. м газа. Инфраструктура проекта обеспечит сохранение полезного использования попутного нефтяного газа на уровне 95%", - добавили в компании.

Газопровод также учитывает климатические особенности региона. Подводный участок протяженностью 58,4 км, пересекающий крупнейший залив Карского моря - Обскую губу, проложен на глубине 5 м ниже уровня дна, что защищает биосферу от шума, вибраций и электромагнитного излучения. Конструкция трубы позволяет избежать оттаивания вечной мерзлоты. Кроме того, в ходе реализации проекта будет газифицировано село Новый порт.