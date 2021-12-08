{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции Сбербанка на Мосбирже опустились ниже 300 рублей впервые с 26 июля

Акции к 17:36 мск торговались на уровне 293,11 рубля за бумагу (-5,02%)

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 4,58% и в моменте составляла 295,61 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:08 мск.

В последний раз акции Сбербанка находились на отметке ниже 300 рублей 26 июля.

К 17:36 мск акции компании ускорили падение и торговались на уровне 293,11 рубля за бумагу (-5,02%).

ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около четверти активов всей банковской системы страны.

Теги
Россия
"Металлоинвест" получил оценку "В-" в международном рейтинге CDP по климату
При выставлении оценки был отмечен "высокий уровень управления вопросами климатической повестки и связанными рисками, а также вклад компании в развитие продуктов с низким углеродным следом"
Читать полностью