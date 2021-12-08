Акции Сбербанка на Мосбирже опустились ниже 300 рублей впервые с 26 июля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 4,58% и в моменте составляла 295,61 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:08 мск.

В последний раз акции Сбербанка находились на отметке ниже 300 рублей 26 июля.

К 17:36 мск акции компании ускорили падение и торговались на уровне 293,11 рубля за бумагу (-5,02%).

ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около четверти активов всей банковской системы страны.