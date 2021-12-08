Эксперты нашли нарушения в трети образцов красной икры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Эксперты ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла" (НЦБРП), подведомственного Россельхознадзору, проверили образцы красной икры и выяснили, что треть из них содержат нарушения. Об этом говорится в сообщении организации.

"Всего с начала текущего года лаборатория исследовала 89 проб соленой икры лососевых пород рыб. По результатам исследований в 30 пробах были выявлены нарушения по микробиологическим показателям (превышение нормы КМАФАнМ - количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и БГКП- бактерий группы кишечной палочки). Также были выявлены 7 нарушений по химико-токсикологическим показателям (консерванты, антибиотики, уротропин, содержание соли)", - отмечается в сообщении.

По данным организации, по пищевым добавкам (так называемым Е) ситуация достаточно благополучная: только в трех случаях были выявлены несоответствия по содержанию консервантов, и еще в двух пробах содержался Е 239 - консервант уротропин, запрещенный на территории РФ с 2009 года.

"Вопреки расхожему мнению, большинство пищевых добавок (например, бензоат натрия - E 211), сорбиновая кислота (E 200) в том количестве, в котором их добавляют для сохранности в красную икру, безопасны для потребителя, их количество строго нормируется российским законодательством, в частности техрегламентом Таможенного Союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", - говорится в сообщении.

В ходе исследования красной икры также не было выявлено нарушений паразитарной чистоты. Однако, как сообщили в организации, по-прежнему на рыбном рынке встречаются случаи подделки икры лососевых видов рыб имитированной икрой, выявление которых представляет определенные сложности. Как отметил заведующий испытательной референс-лабораторией ФГБУ "НЦБРП" Андрей Марцынкевич, слова которого приводятся в сообщении, данные референс-лаборатории не претендуют на полноценный анализ рынка, они могут лишь демонстрировать некоторые тенденции в области безопасности и качества на рынке красной икры. Причем, в большей степени эти данные актуальны для московского региона, чем для Дальнего Востока, где добывается красная икра.