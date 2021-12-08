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В Татарстане запустили цифровую платформу для поиска земельных участков под экотуризм

На портале можно узнать расположение участка относительно объектов сервиса, коммуникаций и достопримечательностей, а также посмотреть кадастровую карту, генеральные планы и планы землепользования

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Цифровая платформа для поиска земельных участков под объекты отдыха на природе заработала в Татарстане. Об этом сообщает департамент "Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма" фонда "Институт развития городов Республики Татарстан".

"Портал Ecotourism-map.tatar - это цифровой каталог, отображающий только земельные участки с высоким туристско-рекреационным потенциалом, которые были отобраны дирекцией и муниципальными районами Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Платформа дает возможность увидеть расположение участка относительно объектов сервиса, коммуникаций, достопримечательностей. На портале также доступна публичная кадастровая карта, генеральные планы и планы землепользования.

Отмечается, что онлайн-инструментом могут пользоваться как предприниматели, так и главы муниципальных районов Татарстана.

"Каталог земель привлечет внимание в том числе инвесторов к своим природным территориям. Информация о земельных участках будет постоянно обновляться и актуализироваться, а для улучшения работы платформы мы будем осуществлять сбор обратной связи от пользователей", - говорится в сообщении.

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