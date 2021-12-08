Эмиратский суверенный фонд Mubadala купил долю в 1,9% в "Сибуре"

ТАСС, 8 декабря. Суверенный инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил долю в размере 1,9% в "Сибуре", говорится в сообщении Mubadala. Условия сделки не раскрываются.

"Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company, в глобальный портфель которого входят активы в объеме 243 млрд долларов, сегодня объявил о своей крупнейшей инвестиции в России - приобретении 1,9% доли в компании "Сибур" - крупнейшей интегрированной нефтехимической компании в России и одной из наиболее динамично развивающихся нефтехимических компаний в мире", - сказано в пресс-релизе.

Mubadala отмечает, что условия приобретения доли были согласованы еще до завершения объединения "Сибура" и "Таифа".

"Mubadala и "Сибур" являются партнерами с 2015 года, и теперь мы рады стать акционерами компании. Опыт "Сибура" по реализации крупномасштабных инвестиционных проектов и повышению доходности для акционеров говорит о первоклассном уровне команды менеджмента компании. Слияние "Сибура" и "Таифа" усиливает позиции компании на рынке с потенциалом дополнительного роста за счет синергии и новых возможностей для развития. Мы уверены, что "Сибур" обладает всеми возможностями для успешного перехода к низкоуглеродной экономике и для создания долгосрочной доходности для инвесторов", - сказал глава инвестиционной платформы Mubadala Investment Company в России и СНГ Фарис Сохайл Аль Мазруи, слова которого приводятся в сообщении.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 100 странах мира.

Структура акционеров компании до вхождения Mubadala в капитал выглядела следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" являлся Леонид Михельсон (30,6%), за ним следовали акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.