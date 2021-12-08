Министры энергетики Белоруссии и РФ обсудили создание единых рынков электроэнергии и газа

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Министры энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и России Николай Шульгинов обсудили вопросы сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии по итогам встречи министров в Москве.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии. В частности, рассмотрены ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также подходы к реализации союзной программы по созданию объединенного рынка газа, рассмотрели перспективы сотрудничества по формированию общих энергетических рынков в рамках ЕАЭС.

Переговоры прошли с участием посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

В конце ноября в Минске заявляли, что министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии.