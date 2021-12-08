МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,27% по сравнению с октябрем и на 10,81% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,72% и на 8,32% соответственно. Стоимость услуг в ноябре выросла на 0,81% в месячном выражении и на 5,15% в годовом.

Инфляция в России с 30 ноября по 6 декабря составила 0,07%, следует из данных Росстата. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,46%.

В годовом выражении инфляция на 6 декабря (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,27%. С начала года потребительские цены выросли на 7,57%.

Стоимость продуктов

Стоимость куриных яиц в России за неделю с 30 ноября по 6 декабря увеличилась на 1,2%, гречки и пшена - на 1,1%.

"Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1,2%, в том числе в 73 субъектах Российской Федерации - на 0,1 - 4,8%. В 6 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,2 - 1,3%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,1%, в том числе в 67 субъектах Федерации - на 0,1 - 4,4%. Цены на сахар-песок в среднем по России поднялись на 0,7%, в том числе в 70 субъектах РФ - на 0,1 - 2,9%. Как сообщили в Росстате, за период с 30 ноября по 6 декабря выросли цены на пшено - на 1,1%, колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия - на 0,8%, муку пшеничную, вермишель, конфеты шоколадные - на 0,7%, молоко пастеризованное, сметану - на 0,6%, творог жирный, хлеб ржаной, рис - на 0,5%, консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сыры сычужные - на 0,2%, говядину, водку, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Масло подсолнечное в среднем по России стало дороже на 0,3%, в том числе в 50 субъектах Федерации - на 0,1 - 1,8%. Цены на мясо кур в среднем по стране снизились на 0,4%, в том числе в 42 субъектах - на 0,1 - 7,3%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,3%, в том числе на огурцы - на 4,9%, капусту белокочанную - на 4,8%, морковь - на 0,6%. В то же время подешевели помидоры - на 3,4%, лук репчатый - на 0,7%, картофель и яблоки - на 0,2%. Цены на свинину снизились на 0,7%, консервы овощные для детского питания - на 0,3%, рыбу мороженую - на 0,1%.