Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 5,8%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Куриные яйца в России в ноябре 2021 года подорожали в среднем на 5,8%, цена гречки выросла на 5,6%, сахара - на 3,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В ноябре яйца куриные в среднем по России подорожали на 5,8%, в том числе в 39 субъектах Российской Федерации - на 0,1 - 5%, в 38 субъектах - на 5,1 - 10%, в 7 субъектах - на 10,1 - 18,8%", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 5,6%, в том числе в 28 субъектах Российской Федерации - на 0,1 - 5,0%, в 47 субъектах - 5,1 - 10%, в восьми субъектах - 10,1 - 14,2%. Цены на сахар в среднем по России выросли на 3,2%, в том числе в 35 субъектах РФ - на 0,2 - 3,0%, в 36 субъектах - 3,1 - 5%, в девяти субъектах - на 5,1 - 9,3%. Мясо кур в среднем по России стало дороже на 1,4%, в том числе в 54 субъектах Федерации - на 0,2 - 4%, в 12 субъектах - на 4,1 - 9,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 1,2%, в том числе в 54 субъектах РФ - на 0,1 - 2%, в 19 субъектах - на 2,1 - 5,7%. Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 0,7% в том числе капуста белокочанная - на 8,2%, огурцы - на 7,7%, свекла - на 7,6%, чеснок - на 3,6%, картофель - на 3,5%. В то же время подешевели лимоны - на 14,6%, апельсины - на 6,1%, лук репчатый - на 2,6%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали кальмары мороженые - на 4,3%, сельди соленые - на 3,8%, мука пшеничная - на 3,7%, горох и фасоль - на 3,0%, хлеб ржаной и пшеничный 1 и 2 сортов, рис, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, макаронные изделия, кулинарные изделия из птицы - на 2,2 - 2,9%, филе сельди, булочные изделия сдобные, печенье, молоко пастеризованное, сметана, консервы томатные - на 2%.

Одновременно подешевели водка - на 0,5%, коньяк - на 0,4%, соки фруктовые - на 0,3%, чай черный пакетированный - на 0,1%.