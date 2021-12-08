Цены на туры в Турцию выросли в ноябре в 1,6 раза

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость туров в Турцию в ноябре 2021 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с показателем месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"В ноябре среди услуг туризма и отдыха выросли цены: на стоимость поездки на отдых в Турцию - в 1,6 раза, в ОАЭ - на 10,2%, проживания в гостиницах 1 "звезда" или мотелях - на 0,8%", - говорится в документе.

В то же время стоимость проживания в гостиницах остальных категорий снизилась на 0,6 - 13,3%, в хостелах - на 4%. Путевки в санатории стали дешевле на 1%. По данным Росстата, услуги гостиниц и прочих мест проживания в ноябре подешевели на 6,8% по сравнению с октябрем, санаторно-оздоровительные услуги - на 0,3%.

Услуги зарубежного туризма подорожали на 9,1%.

За 11 месяцев 2021 года цены на услуги гостиниц и прочих мест проживания выросли на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, санаторно-оздоровительные - на 6%, зарубежного туризма - на 4,4%.