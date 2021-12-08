Цена бензина в России с начала года по 6 декабря выросла на 9,3%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость бензина в России с начала 2021 года по 6 декабря увеличилась на 9,3%, превысив инфляцию за тот же период, которая составила 7,57%, следует из данных Росстата.

Рост цены дизельного топлива за рассматриваемый период не так сильно превысил уровень инфляции в стране и составил 8,25%.

Ранее в Минэнерго в правительстве РФ неоднократно говорили, что не допустят роста цены топлива в рознице выше уровня инфляции в 2021 году.

По данным Росстата, с 30 ноября по 6 декабря стоимость бензина выросла на 0,57% при инфляции в 0,07%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,36%.

Цены с 29 ноября по 5 декабря

Средние потребительские цены на бензин в России с 29 ноября по 5 декабря 2021 года выросли на 18 коп. и составили 49,87 руб. за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 16 коп. - до 46,88 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 18 коп. - до 50,73 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 25 коп. - до 58,84 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 30 коп. - до 53,33 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в городах 71 субъекта РФ. Более всего он подорожал в Краснодаре - на 1%, Волгограде и Салехарде - на 0,9%, Уфе и Якутске - на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46 до 47,59 руб., марки Аи-95 - от 50,8 до 54,89 руб., марки Аи-98 - от 58 до 60,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,5 до 47,48 руб., марки Аи-95 - от 49,4 до 52 руб., марки Аи-98 - от 58,9 до 60,4 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период увеличился на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 842,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 0,8% и составило 1 млн 555,7 тыс. тонн.