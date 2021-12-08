ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Европейский лоукостер Wizz Air планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Будапешт весной 2022 года. Об этом сообщил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан на общем собрании Уральской ассоциации туризма.

"Где-то в районе марта месяца примерно полетит еще лоукостер Wizz Air из Екатеринбурга в Будапешт", - сказал Фабиан.

Ранее руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил ТАСС, что в период осенних нерабочих дней стоимость поездок за границу на Урале выросла в два раза. При этом Венгрия стала лидером спроса среди стран зоны ЕС.