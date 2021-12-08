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Решетников: Россия внимательно относится к угрозам изоляции в финансовой сфере

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что Россия рассчитывает на благоразумие стран, выступающих с подобными угрозами, и ждет, что те не будут принимать решения "под воздействием эмоций"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия внимательно относится к угрозам финансовой изоляции и готова к различным сценариям развития событий, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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"Мы внимательно к этому относимся, есть разные сценарии. Министерство финансов этим очень плотно занимается, в правительстве есть рабочая группа по этим вопросам. В то же время вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, не второй и не третий, поэтому понимание, что делать в той или иной ситуации, у нас есть", - сказал Решетников,

Вместе с тем министр подчеркнул, что Россия рассчитывает на благоразумие стран, выступающих с подобными угрозами, и ждет, что те не будут принимать решения "под воздействием эмоций". "Мы за эти годы существенно нарастили свой суверенитет над всеми сферами финансовой жизни, финансовую устойчивость, резервы. Но главный залог - это, конечно, развитие нашей экономики, которое показало, что она существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить", - добавил Решетников

Ранее телекомпания CNN опубликовала информацию о том, что официальные лица в США якобы рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. По сведениям ее источников, новые санкции могут распространяться на членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии, а также предусматривать возможное отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что США будут готовы ввести те серьезные экономические санкции против РФ, от которых воздерживались ранее, в случае вторжения России на Украину.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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