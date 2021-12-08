Минэкономразвития: инфляция в РФ в 2021 году превысит прогнозный диапазон ЦБ в 7,4-7,9%

"По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%. Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] "соскочила" с 8,1% до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году - это как бы нам в базе "встанет". В то же время понятно, что она [инфляция], по оценкам, будет вокруг диапазона "8% плюс" по итогам этого года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали", - сказал Решетников.

Министр обратил внимание на "существенный разгон" мировой инфляции. "Вы знаете цифры и по Еврозоне, и по Германии, и по США - нигде инфляция не снижается, практически везде растет. Мы видим и по продовольственному индексу ФАО: октябрь-ноябрь дал +4% дополнительно. Если мы берем по базе 2019 года, там уже почти +40% за два года продовольственной инфляции. Все эти факторы продолжают действовать и будут действовать в следующем году. Поэтому вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением", - отметил он.

По словам Решетникова, еще одной причиной роста инфляции стало удорожание услуг, в первую очередь - зарубежного туризма. "Особенности есть в методике расчета. Если кратко: берутся по методике зарубежные путевки в режиме "плюс месяц", и поэтому у нас на конец ноября попали новогодние продажи. Это дополнительный всплеск дало", - пояснил министр.

"Мы понимаем, что при такой природе инфляции, когда она возникает не в связи с длительным периодом мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики - у нас такого периода не было, были краткосрочные антикризисные меры, - по факту бюджетная политика этого года будет существенно жестче, чем изначально предполагалось. Поэтому для нас эта инфляция все-таки привнесенная. Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться с по сути немонетарной инфляцией", - добавил Решетников.

Кроме того,министр напомнил, что около половины роста российской экономики обеспечивается за счет потребительского рынка. Вследствие этого разгон инфляции ведет к снижению темпов роста ВВП. "На сегодняшний момент все яснее, с этим тоже сложно спорить, с тем, что говорит ЦБ: есть ограничение предложения, в первую очередь, об этом свидетельствует низкая безработица. Нам нужно этим заниматься. Понятно, что всегда лучше денежно-кредитная политика помягче, но в то же время надо заняться именно структурными ограничениями и сосредоточиться на этом", - резюмировал Решетников.

По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 года инфляция в РФ составит 7,4-7,9%.