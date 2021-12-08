Минэкономразвития: допподдержка экономики РФ из-за омикрон-штамма сейчас не требуется

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ в настоящее время не видит необходимости в дополнительных мерах экономической поддержки в связи с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. В случае, если такие меры потребуются, у РФ есть необходимые для этого инструменты, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мне кажется, президент [Владимир Путин] вчера на совещании по экономике выразился достаточно четко, что мы наблюдаем, мы видим, но пока худшие и самые тревожные опасения, как я это понял, не имеют под собой фактической базы. Поэтому мы смотрим, мы, конечно, готовы, у нас все инструменты и механизмы развернуты, но пока какой-то острой ситуации, которая бы требовала дополнительных мер поддержки сверх того, что уже делается, нет", - сказал Решетников.

"Давайте для начала поймем, что такое "омикрон", его параметры, потому что, я так понимаю, пока оценки эпидемиологов очень разные", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что общая эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом "не дает повода самоуспокаиваться".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. В организации обратили внимание на свидетельства того, что "омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами". Но экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности".