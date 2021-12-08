Шольц пригрозил последствиями для "Северного потока - 2" в случае вторжения РФ на Украину

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Новый канцлер Германии Олаф Шольц не исключил последствий для проекта "Северный поток - 2" в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в среду в эфире телеканала Welt .

"Мы занимаем ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознает, что будут последствия, если будет иначе", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, готов ли Берлин использовать газопровод в качестве инструмента давления в ситуации вокруг Украины. В то же время новый канцлер подчеркнул, что запуск "Северного потока - 2" в Германии происходит по "упорядоченной процедуре". Он отметил, что касательно реализации проекта "многие решения уже были приняты".

Шольц призвал не допустить конфронтации на Украине и уважать принцип нерушимости границ. "Это принцип, который должен соблюдаться всеми", - сказал он, добавив, что важно, чтобы ЕС и НАТО "показывали, что этот принцип должны уважать все".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.