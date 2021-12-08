Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ с 30 ноября по 6 декабря замедлилась до 8,28%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России с 30 ноября по 6 декабря замедлилась до 8,28% в годовом выражении против 8,38% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

"За неделю - с 30 ноября по 6 декабря - инфляция замедлилась до 0,07%. Снизились темпы роста цен на продовольственные товары (0,2% против 0,24% неделей ранее) при замедлении роста цен на продукты питания без овощей и фруктов (0,19% против 0,32%). Возобновилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (снижение на 0,83% против роста на 1,37%) за счет услуг зарубежного туризма (стоимость поездки в Турцию снизилась на 17,11% за неделю)", - сообщается в обзоре.

При этом по итогам ноября инфляция в РФ в годовом выражении составила 8,4%. По данным МЭР, основное давление на инфляцию в ноябре оказала нетипичная для этого месяца ценовая динамика в сфере услуг (рост на 0,81% в месячном выражении) на фоне удорожания услуг зарубежного туризма. Вместе с тем снизились темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, отмечается в обзоре.

Цены товаров на мировых рынках

Анализируя ситуацию на мировых рынках на прошедшей неделе, министерство обращает внимание на то, что экспортные цены на российскую пшеницу снизились на 0,9% при росте экспортных цен в США на 3% и стабилизации во Франции. Вместе с тем по итогам ноября экспортные поставки российской пшеницы подорожали на 6,8%.

Российские экспортные цены на металлолом продолжили рост, увеличившись за неделю на 7,1% при снижении импортных цен на металлолом в Турции на 3%.

"Стоимость фьючерсов на турецкую арматуру на Лондонской товарной бирже и цена экспорта из России снизились на 3,5% и 0,7% (+2,5% и +6,4% в ноябре)", - отмечается в обзоре. При этом, по данным МЭР, российские экспортные цены на горячекатаный прокат за неделю снизились на 1,8%, на холоднокатаный прокат не изменились.

Прогноз по инфляции

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития РФ ожидает роста инфляции выше прогнозного диапазона ЦБ в 7,4-7,9% по итогам 2021 г.

По данным Росстата, инфляция в России с 30 ноября по 6 декабря 2021 г. составила 0,07%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,46%.