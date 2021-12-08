Минск ввел лицензирование импорта из Украины некоторых товаров

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белоруссия ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром". Данное решение принято в соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии №702 от 7 декабря.

"Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, <...> осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями", - отмечается в документе, который опубликован в среду на сайте концерна "Беллесбумпром".

В постановлении говорится, что решение правительства Белоруссии принято "в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли".

В "Беллесбумпроме" уточнили, что под лицензирование попали плиты древесностружечные и древесноволокнистые, обои и аналогичные настенные покрытия, бумага туалетная, а также отдельные виды картонной и бумажной упаковки. Кроме того, по решению белорусского правительства лицензирование затронуло импорт из Украины мебели и ее частей.

По линии концерна "Белгоспищепром" лицензированию подлежат поставки с Украины кондитерских изделий, шоколада, сладкого сухого печенья, пива. В соответствии с решением белорусского правительства, министерство антимонопольного регулирования и торговли республики будет выдавать лицензии на импорт указанной выше продукции по согласованию с концернами "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром".