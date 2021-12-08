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Инвестора для проекта туркластера на Ямале определят весной 2022 года

По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, уже поступило несколько заявок от потенциальных инвесторов

САЛЕХАРД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа определят инвестора для проекта туркластера на Полярном Урале весной 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах форумов ICE и "Российский Север" губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Конкурс объявлен. В марте - апреле мы уже будем подводить предварительные итоги, определяться с потенциальным инвестором. У нас несколько заявок. Проект сложный, многоэтапный", - сказал Артюхов.

Форум молодых лидеров ICE - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме будут созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в регионе проходит седьмой форум "Российский Север".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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