Инвестора для проекта туркластера на Ямале определят весной 2022 года

САЛЕХАРД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа определят инвестора для проекта туркластера на Полярном Урале весной 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах форумов ICE и "Российский Север" губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Конкурс объявлен. В марте - апреле мы уже будем подводить предварительные итоги, определяться с потенциальным инвестором. У нас несколько заявок. Проект сложный, многоэтапный", - сказал Артюхов.

Форум молодых лидеров ICE - единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета. На форуме будут созданы и отобраны лучшие проекты молодых лидеров Арктики, которые будут включены в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года. В эти же дни в регионе проходит седьмой форум "Российский Север".