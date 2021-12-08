Шрёдер заявил, что поставки газа по "Северному потоку - 2" в интересах Германии и ЕС

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Поставки газа по "Северному потоку - 2" в интересах не только самой Германии, но и ЕС. Об этом заявил в среду бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) в эфире телеканала Welt .

"Северный поток - 2" - это одобренный проект. Нужно с ним поступать так, чтобы по этому трубопроводу смог пойти газ", - сказал он. "Это в интересах не только Германии, но и Европы. Так что я ожидаю, что и новое правительство ФРГ будет придерживаться того, что это одобренный коммерческий проект, а потому газ, разумеется, должен пойти [по нему]", - подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер заявил, что не считает, что Россия может якобы вторгнуться на территорию Украины. "Эти опасения я не разделяю. Кроме того, я не комментирую опасения правительства США, даже если я их не разделяю", - сказал он. "[Президент РФ] Владимир Путин внушает в меня уверенность в том, что никто не думает начать войну. В любом случае, насколько я знаю Россию, так далеко дело не зашло", - считает Шрёдер.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.