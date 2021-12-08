ОСК планирует передать Росатому ледокол "Сибирь" в конце декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует передать Росатому ледокол проекта 22220 "Сибирь" в конце декабря, сообщил журналистам гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"Точно в этом году (планируем подписать акт приемки-передачи - прим. ТАСС). Сейчас точно не скажу [какого числа]. Есть два рабочих варианта. Скорее всего, это произойдет 23-25 декабря текущего года", - сказал он.

Атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" был передан "Росатому" в октябре 2020 года. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода данного проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".