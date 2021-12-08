СМИ: Volkswagen намерен вывести на IPO бренд автомобилей компании Porsche

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen все еще работает над возможным первичным публичным размещением акций (IPO) своей дочерней компании Porsche, занимающейся выпуском спортивных автомобилей. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в корпоративных кругах.

Таким образом, планируется привлечение средств для финансирования плана германского автоконцерна в области производства электромобилей. В настоящее время, как указывает издание, Porsche принадлежит 53,3% обыкновенных акций Volkswagen. Семьи Porsche и Piëch могли бы передать контрольный пакет акций Volkswagen, однако в этом случае они должны остаться крупнейшим акционером. Представитель семей назвал эту информацию "чистой спекуляцией". Германский автопроизводитель отказался от комментариев данной информации.

Давно имеющие место спекуляции по поводу IPO Porsche в этом году снова усилились. Согласно сообщениям, семьи владельцев хотят вернуть себе больше доступа к автомобилестроению Porsche, который перешел под эгиду Volkswagen в ходе битвы за поглощение между Porsche и Volkswagen во время финансового кризиса 2008-2009 годов и, таким образом, потерял свою независимость. Однако решение, как пишет издание, пока не принято. Несколько банков и консультантов уже проявили активность в этом вопросе, но официальные мандаты еще не выданы. А пока речь идет о возможных структурах сделки.

Отвечая на вопрос о возможном IPO Porsche, руководство Volkswagen в последние несколько месяцев всегда заявляло, что им потребуются деньги от операционного бизнеса Porsche для планов по электрическим приводам и сетям.