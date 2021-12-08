Цены на стройматериалы в России в ноябре выросли на 24,6% в годовом выражении

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительных материалов в России в ноябре 2021 года выросла на 24,6% по сравнению с ноябрем 2020 года, следует из данных Росстата.

В целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В материалах Росстата также отмечается, что в ноябре 2021 года стоимость стройматериалов снизилась на 0,2% по сравнению с октябрем 2021 года и отдельно на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 4,1%, обрезные доски - на 0,3%, металлочерепицу - на 0,1%. Однако красный кирпич подорожал на 2,8%, оконное листовое стекло - на 2,3%, тарированный цемент - на 1,6%, линолеум - на 1,5%, масляные краски, отечественные эмали - на 1,2%, рубероид - на 1,0%, ламинат - на 0,9%.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Как сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза.

Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.