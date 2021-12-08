Объем торговли минеральными удобрениями на Петербургской бирже вырос в 100 раз с 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Общий объем торгов минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала 2021 года составил более 1 млн т, что почти в 100 раз больше, чем за весь 2019 год. Тогда на бирже было реализовано порядка 11 тыс. т, текущих показателей удалось добиться благодаря серии маркетинговых мероприятий, проведенных совместно с госорганами, сообщили в среду в пресс-службе СПбМТСБ.

"Объем биржевых торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ с начала 2021 года превысил 1 млн т. Рынок минеральных удобрений является одним из самых динамично развивающихся биржевых рынков и демонстрирует кратный рост объемов год к году: в 2019 году на бирже было реализовано 11 тыс. т, в 2020 году - 100 тыс. т, на 3 декабря 2021 года объем торгов превысил 1 млн т с начала 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили представители биржи, в текущем году СПбМТСБ совместно с ФАС России, Минпромторгом и Минсельхозом, при участии компаний - производителей минеральных удобрений провели более 10 маркетинговых и образовательных мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли минеральными удобрениями.

В результате количество зарегистрированных участников торгов выросло почти в четыре раза и превысило 560 компаний. Всего на бирже можно приобрести удобрения с более чем 200 базисов поставки, расположенных в 45 субъектах РФ. В 2021 году на биржевые торги начали активно выходить производители сельскохозяйственных товаров, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

По данным за 11 месяцев 2021 года, лидером биржевых торгов остается группа "Фосагро" ("Апатит", "Фосагро-Регион"), на ее долю приходится почти 74% реализованной продукции. Также в пятерке лидеров: "Акрон" с долей 6,1%, "Еврохим" (6%), "СДС Азот" (4,5%) и "Куйбышевазот" (3,7%).

На Петербургской товарно-сырьевой бирже сегодня реализуются все основные виды удобрений, в частности аммиачная селитра, карбамид, аммофос, азотно-фосфорные вещества. В этом году впервые были заключены сделки с диаммонийфосфатом, комплексными удобрениями с серой, сульфоаммофосом, жидкими комплексными удобрениями, карбамидно-аммиачной смесью, фосфоритной мукой.

О бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, созданная в 2008 году, является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.