Лондон дополнительно выделит Киеву около $1,3 млрд

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Великобритания дополнительно выделит £1 млрд (около $1,3 млрд) на поддержку Украины. Об этом сообщил в среду украинский президент Владимир Зеленский.

"Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до £3,5 млрд", - написал Зеленский в Twitter.