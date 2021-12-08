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Лондон дополнительно выделит Киеву около $1,3 млрд

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что "это новые инвестиции, торговля, безопасность"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Великобритания дополнительно выделит £1 млрд (около $1,3 млрд) на поддержку Украины. Об этом сообщил в среду украинский президент Владимир Зеленский.

"Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до £3,5 млрд", - написал Зеленский в Twitter.

Теги
УкраинаВеликобританияДжонсон, БорисЗеленский, Владимир Александрович
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